محافظ القليوبية حملات لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تنظيم حملات مفاجئة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكلف المحافظ وحدة المتغيرات المكانية برصد التعديات على مدار الساعة خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان صحفي، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور، مشيداً بوحدة المتغيرات المكانية التي ترصد التعديات على مدار الساعة، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والإجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وكلف «الهجان»، رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات للتصدب للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

في سياق متصل وجّه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشددا على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة جاهزة علي مدار اليوم لتدارك الأعطال طوال أيام العيد.