محافظ القليوبية: غلق 3 كافتيريات لتقديمها الشيشة بشبرا الخيمة

أجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة اولا بأول .

ومن جانبه، أكد المحافظ إيقاف إجازات عمال النظافة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال النظافة أو العاملين بإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات .

محافظ القليوبية رفع 1000 طن قمامة من البؤر الساخنة بشبرا

وتابع المحافظ أعمال الحملة حيث تم رفع ألف طن قمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم وغدا مشددا على تكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة حيث التقي العاملين بالمحطة بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام ووجه المحافظ برفع التراكمات المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها للمدفن العمومي بالعبور كما التقى المحافظ بالعمال العاملين في المحطة وهنأهم بعيد الأضحى المبارك.

حملة لإزالة الإشعالات بالطرق العامة بشبرا

كما قام المحافظ اليوم بشن حملة لإزالة الإشغالات بالطرق العامة حيث قام المحافظ بغلق ثلاثة كافيتريات بشارع الهيئة الزراعية بشرق شبرا الخيمة لتقديمهم الشيشة وعمل اشغال بالطريق العام كما تم تحرير محاضر لاصحابها علي ما قاموا به من مخالفات.

رافق المحافظ اللواء هشام خشبة السكرتير العام واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبر الخيمة واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة.