استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر وبنها للاحتفال بعيد الأضحى

استمر توافد المواطنين بمحافظة القليوبية على حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها، اليوم، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، بكورنيش النيل ببنها، حيث التقي المحافظ بالمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى المبارك، وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات الطبية، كما تفقد المحافظ حدائق مدينة القناطر الخيرية بعد فتحها أمام المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي، مع الحفاظ على التباعد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحرص المحافظ علي تهنئة المواطنين والتقط معهم الصور التذكارية وطالبهم بالالتزام بالتباعد الكافي والحرص علي سلامتهم، وطالب المسئولين بمواصلة أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالحدائق والمتنزهات، خلال فترة الاحتفالات، وتحرير محاضر للمخالفين للإجراءات الوقائية.

كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والاحياء برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهه اي أعطال طوال أيام العيد.

وتابع «الهجان»، جولته بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازيه حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين لعدم الذبح في الشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالمحافظة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.