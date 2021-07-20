كيف يتم تسمية الطفل المعثور عليه «كريم النسب»؟.. «التضامن» تجيب

قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إنَّه في حالة العثور على طفل «يتيم كريم النسب»، يتمّ التوجه به إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر عثور للطفل، لافتة إلى أنَّه يتمّ تحويل المحضر للنيابة العامة التي تستدعي مفتشًا من وزارة الصحة لتسمية الطفل، ثم يصدر قرار إيداعه أحد مراكز الصحة التابعة لإدارة الشؤون الصحية، مؤكّدة أنَّ الأطفال من سن يوم حتى سنتين يتمّ إيداعهم مراكز الصحة، لتلقي التطعيمات اللازمة وكذلك الرعاية الصحية، ثم يتمّ تحويله إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

منح الطفل المعثور عليه اسمًا وهميًا.. وتغييره حال الكفالة

وأشار مستشار وزارة التضامن، إلى أنَّه يتمّ إعطاء الطفل كريم النسب المعثور عليه، اسمًا وهميًا، يأخذه الطفل، وفي حالة كفالة الطفل يتمّ تغيير الاسم، قائلة «من حق الأسر الكافلة تغيير الاسم وشهادة الميلاد، والأسر اللي بترجع الطفل المكفول يتمّ وضعها في «البلاك ليست»، موكّدة أنَّه يجب على الأسر الكافلة معاملة الطفل كابنها الطبيعي، موضحة أنَّه يتمّ إجراء كل التحريات والإجراءات قبل إعطاء الطفل للأسر البديلة.

وأكّدت مستشار وزارة التضامن لـ«الوطن» أنَّه يتمّ العمل على منظومة الرعاية اللاحقة لتأهيل الأطفال من سن 14 سنة، لافتة إلى أنَّه عند إتمامهم سن 18 عامًا يتمّ نقلهم إلى شقق رعاية لاحقة، حتى الانتهاء من المراحل التعليمية المختلفة.

ووفقًا لشروط الكفالة المعلنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، يجب أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصرييان، أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناءً على بحث اجتماعي تجريه الإدارة الاجتماعية، وألا تقل سن كل منهما عن 21 سنة ولا تزيد على 60 سنة.