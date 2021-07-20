تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى

يواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، يوم السبت المقبل، الموافق 24 يوليو الجاري حيث يبدا طلاب شعبة القسم العلمي امتحان الفيزياء، والذي يبدا الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات، حيث أدى الطلاب امتحان الكمياء للقسم العلمي قبل اجازة عيد الأضحى، ويبدأ شعبة القسم الأدبي امتحاناتهم يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو الجاري بامتحان مادة التاريخ والذي يبدأ الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لمدة 3 ساعات.

انتهاء امتحانات القسم الأدبي الخميس بعد المقبل

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنَّ طلاب الثانوية العامة سينتهون من اداء امتحاناتهم يوم 2 أغسطس المقبل ويتبقى للقسم العلمي 6 امتحانات هي: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وامتحان الديناميكا، وامتحان الأحياء، وامتحان الاستاتيكا، وامتحان الجيولوجيا، وامتحان التفاضل والتكامل، والقسم الأدبي سيستكملون امتحاناتهم وهي 3 امتحانات تبدأ بمادة التاريخ يوم الأحد، ثم امتحان علم النفس والاجتماع، وامتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتنتهي امتحانات طلبة القسم الأدبي يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري.

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ عدد طلاب الثانوية العامة الذين يبلغ عددهم نحو 649 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنظام البابل شيت، وذلك للطلاب المقيدين في الشعبتين العلمية والأدبية، حيث يشارك في الامتحانات نحو 133 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أنَّه بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي، وتوقف الامتحانات بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، فاستمر التصحيح بنظامه الاعتيادي، حيث سيحصل الطالب على درجة السؤال الذي أجاب عليه، ولا نية للجوء لنظام العتبة الآمنة.

وتابع: «هنا نحرص على السير على النظام العادي حتى لا نظلم الطالب المجتهد، حيث سيتمّ منح الطالب قبل تصحيح الورقة 10 درجات لتكون عاملا مساعدا له حال إذا كانت إجابته لا تساعده على الوصول لدرجة النجاح، لضمان تقليل أعداد الراسبين في المواد هذا العام».