التضامن: استخراج أوراق ثبوتية لكل طفل يتيم داخل دور الرعاية

أكدت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، أنه يتم استخراج أوراق ثبوتية لكل طفل يتيم كريم النسب موجود داخل دور الرعاية، منذ دخوله، مشيرة إلى أن هناك أوراقا ثبوتية لكل طفل موجود داخل الدار يستطيع من خلالها إجراء امتحانات الثانوية ودخول الجامعة ومتابعة مسيرته الوظيفية، موضحة أنه يجري العمل حاليا على خطة «اللامأسسة»، قائلة «كل دول العالم لم يعد بها مؤسسات، وتوفر بيوتا آمنة و تعمل على كفالة الأطفال الأيتام».

نقل الأطفال عند إتمام 18 عاما إلى دور رعاية لاحقة

ولفتت مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إلى إنه يتم العمل على حل موضوع الشقق السكنية لأبناء دور الرعاية، مشيرة إلى أنه يتم التأكيد عليهم ضرورة الاعتماد على النفس، وأن «الاتكالية على دور الأيتام مدى العمر لا تخرج إنسانًا سويًا، ونحرص على دمجهم فى المجتمع»، مشيرة إلى أنه يجري العمل على منظومة الرعاية اللاحقة لتأهيل الأطفال من سن 14 سنة، وعند اتمامهم سن 18 يجري نقلهم إلى شقق رعاية لاحقة، حتى الانتهاء من المراحل التعليمية.

11 ألفا و633 طفلا مكفولا داخل أسر فى مصر

وأوضحت لـ«الوطن» أنه يتم إعطاء الطفل حال العثور عليه، اسمًا وهميًا يأخذه الطفل، وفي حالة كفالة الطفل يتم تغيير الاسم، حيث إنه أصبح من حق الأسرة البديلة الكافلة منح الطفل، بعد موافقة مشيخة الأزهر الشريف، الاسم الأول للأم في خانة الأم، والاسم الأول للأب أو لقب الأب، مشيرة إلى أن هناك 11 ألف و633 طفلًا مكفولًا داخل أسر في مصر، بالإضافة إلى 200 طفل مكفولين خارج مصر، بجانب 2500 أسرة بديلة قيد الانتظار، بعد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأسر البديلة.

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط لكفالة الطفل اليتيم، منها أن تكون ديانة الأسرة البديلة الكافلة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا، وأن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.