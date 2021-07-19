8 طرق لتقديم شكاوى الكهرباء في العيد

يسأل عدد كبير من المواطنين عن كيفية تقديم شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء أو شكاوى انقطاعات التيار، وغيرها خاصة في ظل ارتفاع الأحمال الناتجة عن استخدام أجهزة التكييف لمواجهة الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

طرق وآليات تقديم شكاوى الكهرباء الفنية والتجارية خلال العيد

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 8 طرق للتواصل مع المواطنين خلال أيام العيد لاستقبال الشكاوى الفنية والتجارية، وهي كالآتي:

- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

- الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.

وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية رقم «واتس آب»، لمساعدة أي مشترك لإرسال شكواه لسرعة التفاعل معه وللتيسير على المواطنين.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- 01270003430 شركة القناة.

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

- و01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

تطوير وسائل التواصل مع المشتركين

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016 والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية.

وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.