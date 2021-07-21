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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:17 ص | الأربعاء 21 يوليو 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتسحر من حولك.

حطك اليوم برج القوس عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس والمريخ يعدك بأوقات ممتعة مع الأهل والأحباب، وتتمكن من فرض نفوذك وسيطرتك على من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

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