خطوات التقدم إلكترونيا لـ238 وظيفة شاغرة للمهندسين بوزارة الري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد 238 في وظيفة مهندس، بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة بتخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني - اتصالات - حاسب آلي»، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، بموازنة الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتستعرض «الوطن» خطوات التقديم للوظائف من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية على النحو التالي:

خطوات التقدم لـ238 وظيفة من وزارة الري

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــا.

- اضغط على «الوظائف» أعلى الصفحة، ثم اختر الوظيفة التي تريد التقدم لها.

- بعد ذلك اضغط على «تقديم طلب».

- أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم رباعي واسم الشهرة والرقم القومي والنوع ومحافظة الإقامة.

- بعد ذلك بيانات الاتصال، وهي الحي واسم الشارع ورقم العقار ورقم التليفون ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- أدخل بيانات الحالة الصحية، وفي حال كنت من ذوي الإعاقة حدد نوع إعاقتك سواء «سمعية، بصرية، حركية، ذهنية».

- أدخل بيانات المؤهل من حيث المستوى والتخصص والتقدير والنسبة المئوية وسنة التخرج، ثم اضغط على «التالي».

- أدخل الدرجات العلمية، واختيار اللغة ودرجة إجادتك لها، ومهارات الحاسب الآلي والخبرة السابقة والبرامج التدريبية.

- اختر المحافظة من المحافظات المتاح بها الوظائف.

- بعد ذلك ارفع المستندات المطلوبة، وهي: ملف الصورة الشخصية، وصورة البطاقة الشخصية وجه أول وثانٍ، وصورة المؤهل، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، وصورة المؤهل الأعلى، وصورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، على أن تكون بصيغة PDF-jpg.

- اضغط على إقرار «أقر أنا بصحة جميع البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها وأنه ليس لي الحق في طلب تعديلها بعد إتمام تقديم الطلب وأتحمل المسؤلية القانونية كاملة في حال مخالفة ذلك»، ثم اضغط على «تقديم الطلب».

وكانت الوزارة أوضحت الشروط والمستندات المطلوبة الخاصة بالتقديم والتي يمكنك الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية قبل البدء في عملية التقديم.