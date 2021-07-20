«مبنعترفش بالمهرجانات».. 10 تصريحات لهاني شاكر مع «CNN»

حل الفنان هاني شاكر، ضيفًا على برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»، حيث أدلى بالعديد من التصريحات حول وضع الفن المصري مؤخرًا، كما وجه عددًا من الرسائل إلى عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، وآمال ماهر، والفنان محمد رمضان، وحسن شاكوش، وتستعرض «الوطن» أهمها في السطور التالية.

1 - «لا أنا ولا مجلس إدارة النقابة بنعترف بحاجة اسمها المهرجانات، والنوع ده موجود عشان يقولوا أي كلام خارج».

2 - «الجانب الموسيقي من غير كلام، مفيهوش لا عيب ولا حرام، ودي نوعية من الأغاني، والأصوات اللي دخلت النقابة ونجحت قعدنا معاهم، وطالبناهم بالاهتمام بالمزيكا اللي بتتقدم، واهتمام بالرقي».

3 - «حفلات التلفزيون اختفت والساحة تُركت مفتوحة للمهرجانات والإعلانات، وأنا ليا اعتراض على الرقص غير المبرر في الإعلانات».

4 - أقول لحسن شاكوش: «اشتغل على نفسك، ومرّن صوتك أكتر».

5 - أقول لشيرين عبدالوهاب: «قلبي معاكي، لأني عارف إنها بتمر بظروف عائلية صعبة، وبدعيلها من قلبي إنها ترجع مرة أخرى، وتبقى مركزة في شغلها أكتر، وربنا يروقلها حياتها وقلبها».

6 - «في البداية كانت هيفاء وهبي لابسة لبس خارج عن الطبيعي والعادي، وقصير زيادة عن اللزوم، وأنا تواصلت معها وكلمتها بمنتهى الحب، وهي طبعا بتحترمني وتحبني جدا، وقلت لها: (المصنفات اعترضت على الصور اللي ظهرت، واللي ينفع يتلبس في أوروبا مينفعش يتلبس في مصر)، وهي تقبلت كلامي».

7 - وجه رسالة إلى المطربين والفنانين قائلا: «كن حريصًا على تقديم الفن الراقي والجيد لأن هذا هو ما يعيش مع الجمهور، إضافة إلى الحفاظ على نفسك وجمهورك، والفنان في النهاية ملك جمهوره، ويجب عليك أن تراعي ربنا في الفن الذي تقدمه، يعني أنا ممكن أنجح وأنا طالع شبه مش لابس، وسهل قوي أطلع أعمل رقص غريب وملفت عشان أعمل تريند على السوشيال ميديا».

8 - «محمد رمضان قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسًا وعايز يعمل شو وشكل مختلف، ولكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر، لكن أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبًا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان».

9 - «لما غنيت مع تامر حسني نسيانك صعب شعرت بأنه قريب من قلبي واللون الذي أغنيه، وأرى أنه يجسد شخصية حياتي».

10 - «توجد أكثر من فنانة، تربعت على عرش نجمة مصر الأولى، مثل المطربة أنغام، فهي مجتهدة وبتشتغل على نفسها كتير، وفيه نادية مصطفى»، وأنا «بدعي لآمال ماهر من قلبي لو عندها مشاكل خاصة في حياتها تنتهي وأن تعدل عن قرار اعتزالها».