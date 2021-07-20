هروب ماعز أضحية في الفيوم.. وحملة للبحث عبر السوشيال ميديا «صور»

في واقعة طريفة، هرب «جدي ماعز» كان مخصصًا لالأضحية خلال قيام مالكه بإخراجه من الغرفة تمهيدًا لذبحه، حيث فر هاربًا في الأراضي الزراعية، بالقرب من معهد الصفوة الأزهر بمنشأة عبدالله بنطاق مركز الفيوم، فيما شكّل أصحاب الأضحية فرقًا تجوب المناطق المحيطة للبحث عنه حتى يتمكنوا من العثور عليه، ولكنهم فشلوا، فكان حلهم الوحيد هو البحث عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم، حتى عثرت عليه إحدى السيدات وأعادته.

هروب أضحية العيد من صاحبها قبل ذبحها بالفيوم

وكان أهالي منطقة منشأة عبدالله بالقرب من مساكن المرور بالفيوم، فوجئوا بأعداد كبيرة تبحث في الشوارع المحيطة والأراضي الزراعية عن «جدي»، الذي اشتروه ليكون أضحية العيد، وتعاطف معهم الأهالي وبدأوا يبحثون عنهم إلا أنّه «فص ملح وداب»، ودامت رحلة البحث لأكثر من 10 ساعات.

هروب أضحية العيد من صاحبها.. ونشر صورتها

ومن جانبه، نشر صاحب الأضحية صورتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما نشرها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل، تاركًا رقم هاتفه ومناشدًا من يعثر عليها بسرعة الاتصال به.

هروب أضحية العيد من صاحبها.. وسيدة تعثر عليها

وعثرت مي بخيت على «الجدي» الشهير بـ الأضحية الهاربة، في حي الجامعة على بعد ما يقرب من 3 كيلو من المكان الذي هربت منه، ونشرت رقم هاتفها عبر موقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من صاحب الأضحية التواصل معها وإعطائها المواصفات لتسليمها له في حال تأكدها من كونه مالكها الأصلي.

وعلى الفور تواصل معها صاحب الأضحية، واستلمها منذ قليل، واستعد لذبحها.