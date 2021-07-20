إصابة طفلين في حادث انقلاب توك توك بالفيوم: «كانوا بيخمسوا»

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قرر طفل صغير رفقة صديقه الاحتفال على طريقتما الخاصة، إذ استخدما دراجة بخارية «توك توك»، على الطريق الدائري بمدخل المدينة الصناعية في الفيوم، لتتحول مشاعر الفرح والبهجة إلى حادث أليم، نظرًا لما قاما به من حركات، ما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

بلاغ بإصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بانقلاب دراجة بخارية توك توك، وإصابة مستقليها خلال قيامهما بـ«التخميس» ابتهاجًا بعيد الأضحى المُبارك.

أسماء المصابين في حادث انقلاب توك توك

ومن جانبه، كشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الحادث أسفر عن إصابة محمود دسوقي روبي «15 سنة»، ومالك إبراهيم سالم «17 سنة»، بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لعمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

التحريات الأولية: كانوا بيخمسوا وفقدا السيطرة

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، أنّ المصابين كانا يخمسان بالتوك توك ابتهاجًا بالعيد وفقدا السيطرة عليه، حيث أنّ التوك توك كان يقوده الطفل محمود، واختلت عجلة القيادة بيديه فانقلبت في مدخل المدينة الصناعية، متسببةً في إصابتهما.

تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.