بوابات حرارية وإجراءات مشددة.. جولة في مطار الغردقة «فيديو»

أجرى برنامج «مال وأعمال» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «Extra News» جولة في مطار الغردقة الدولي، الذي يتبنى أعلى معايير الأمن والسلامة بالتوافق مع منظمة الصحة العالمية، وشركاء مصر في السياحة الخارجية.

أول خطوات السائح

أول خطوة يجريها السائح عندما يأتي إلى مصر وينزل من الطائرة في المطار، هي المرور من وحدة الفحص الصحي، لمعرفة إذا كان حاصلًا على التطعيم بالفعل، أو لديه نتيجة اختبار «PCR» معتمد من المعامل المعتمدة، وبعد المرور يصل إلى باقي مكاتب المطار لاستكمال الإجراءات، ولكن في حال عدم توافر اختبار المسحة، فإنه يذهب إلى وحدة المسح الصحي التي توفر المسحة بتكلفة 30 دولارًا فقط، وهي أقل تكلفة على مستوى العالم، ويحصل على النتيجة مباشرة ويستكمل إجراءات الوصول.

وأوضح البرنامج أنه توجد بوابات حرارية تقيس كل الوظائف الحيوية في الجسم، مثل الحرارة، وغيرها من المؤشرات الحيوية، كما يتم التأكد من التزام الزائرين بالإجراءات الاحترازية.

لقاءات مع عدد من السياح

كما أجرى البرنامج لقاءات مع بعض السياح القادمين إلى مصر، حيث قال أحدهم إنه أوكراني الجنسية، وهذه هي المرة الـ25 التي يزور فيها مصر، لافتًا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى له بعد جائحة فيروس كورونا، ويرى أن الوضع عاديًا ويجب الالتزام بالإجراءات لأن وضع الجائحة خطير عالميا، وبالنسبة له يرى الأمر رائعًا أن تلتزم السلطات المصرية بالإجراءات الصحية المتبعة بشكل جيد.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وكشف أنه أجرى المسحة في أوكرانيا قبل السفر بيوم واحد، بينما قالت سائحة أخرى إنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ولا ترى فيها أي مشكلة، وقال سائح آخر إن الجميع ملتزمون خاصة بإجراءات التباعد الجسدي.