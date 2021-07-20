إجراءات التنسيق والقبول في الجامعات الأهلية الجديدة لعام 2021-2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة هذا العام في 4 جامعات أهلية هي: «جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، بالإضافة إلى جامعة العلمين الدولية الأهلية الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة»، وكذلك فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/2022.

وتقبل الجامعات الأهلية الجديدة طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كيفية القبول والبرامج واختبارات القبول بالجامعات الأهلية على النحو التالي:

إجراءات التنسيق

- بعد الانتهاء من الاختبارات سيتم حساب مجموع اعتباري للطالب يمثل (70% على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% عل اختبار التفكير النقدي).

- ويمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقا لما سجل فيه من قطاعات.

- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

- يرتب الطلاب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبة الأولى أو الثانية، وحتى يتم ترشيحه على الرغبة المناسبة لمجموعة الاعتباري.

- يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب الذي يتم ترشيحه للقبول، ليقوم بتسليم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشئون الطلاب في الجامعة المرشح للقبول بها.

- بعد استنفاذ عدد الطلاب المطلوبة، أو استنفاذ رغبات الطالب، سيتم ترتيب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري في قائمة انتظار.

- الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيتم إبلاغه برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.

إجراءات القبول النهائي بالجامعة

- يتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

- في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

- تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

- يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

- يقوم الطالب باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها.

- يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.

- يقوم الطالب يعد ذلك بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول.

- يقوم الطالب بسداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما.