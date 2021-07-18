انتظام اختبارات القبول بالجامعات الأهلية في المركز الإلكتروني لجامعة حلوان

أكد الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام عمليات التنسيق واستقبال الطلاب لإجراء اختبارات القبول لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية والجامعات الأهلية في مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية.

وكانت انطلقت، أمس، اختبارات القبول للجامعات الأهلية الجديدة 2021-2022، لجامعات «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان».

جامعة حلوان: مركز الاختبارات الإلكترونية يستقبل الطلاب لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية

وأكد «نجم» الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بأهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب في القبول بالجامعات الأهلية وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج.

وقالت الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي لمعلومات الجامعة بأهمية الاستفادة القصوى بتجهيزات مراكز الاختبارات بجامعة حلوان لاستضافة أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي: (جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، وجامعة العلمين الدولية الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية)، وتجرى اختبارات القبول على فترتين «صباحية ومسائية»، وتكون مدة الاختبار ساعة ونصف، 60 دقيقة على نظام MKCL، و30 دقيقة عبر الإنترنت ويٌبث الاختبار من دبي.

من جهتها، تابعت الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وضع بنوك الأسئلة وجميع الأمور التقنية مع مهندسي مركز الحساب العلمي والشركه المنفذة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، وتوفير الكمامات في القاعات، وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب قاعات الاختبارات.