اختبارات القبول للجامعات الأهلية: كاميرا لمراقبة كل طالب وممنوع التحرك

تبدأ الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة" اختبارات القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية، اليوم السبت، سواء حضوريا لمقر كل جامعة أو إتاحة الاختبار للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية إلكترونيا، وفقا للجداول المعلنة، حيث أوضحت الجامعات نوع وعدد الاختبارات التي سيخوضها الطالب خلال الفترة الحالية، تأهيلا للالتحاق بالكلية وشرط ضرورة اجتيازها للالتحاق بالكلية، مشددة على ضرورة متابعة البريد الإلكتروني لاستلام الرسالة المتضمنة جميع التفاصيل الخاصة بالاختبارات والاشتراطات المتعلقة بالاختبارات.

الجامعات الأهلية 2021: اختبارات الطلاب المقيمين خارج مصر غدا الساعة 12 صباحا

واشترطت الجامعات عدة قواعد يجب الامتثال إليها قبل الدخول إلى اختبارات القبول بالنسبة للطلاب الراغبين في الاختبار من المنزل، حيث يبدأ الاختبار يوم الأحد الساعة 12 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وكذلك الاختبار متاح للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية، ويجب على الطلاب الموجودين خارج مصر عند الرجوع التقدم بالأوراق التي تثبت حقيقة تواجدهم خارج البلاد، كما أن الاختبار مراقب، ويتم الدخول إليه عن طريق اللاب توب أو الحاسب الشخصي، ومعه كاميرا ويب فقط، ويكون مثبت على الجهاز نظام التشغيل ويندوز واتصال الإنترنت بسرعة مناسبة.

وأكدت الجامعات الأهلية أن الاختبارات ستكون مراقبة بالكاميرا، ولن يسمح للطالب بدخول الاختبار إلا إذا كانت الكاميرا مثبتة على جهازه وتعمل، وسيتم تجربتها من خلال النظام قبل الدخول للاختبار، موضحة أن نظام المراقبة سيتم ذاتيا وسيتم استبعاد أي طالب إذا تكررت محاولات خروج وجهه عن الكاميرا والالتفات يمينا أو يسارا أو التحدث لأي شخص آخر بالغرفة، على أن يتأكد الطالب طوال الاختبار أن وجهه بالكامل ظاهر بالشاشة، وعليه تجنب الالتفات للخلف أو تغيير وضعية جلوسه، مما قد يتسبب في خروج وجهه عن مجال الصورة.

الجامعات الأهلية: مدة الاختبار لكل امتحان 60 دقيقة وعدد الأسئلة 60 سؤالا

وشددت الجامعات على أنه يمنع استخدام الهاتف الجوال نهائيا، أو الدخول إلى مواقع آخرى أثناء إجراء الاختبار، مع منع القراءة والبحث عن أي كتب وتجنب ظهور أي شخص بجواره.

وأكدت الجامعات أن الاختبار المعرفي مكون من 60 سؤالا وزمن الاختبار 60 دقيقة، والاختبارات ستكون "نقدية ومعرفية "، حيث اشترطت الجامعات أنه بعد عودة الطالب وعند تقديم أوراقه يجب أن يقدم الطالب ما يفيد تواجده خارج البلاد أثناء فترة الاختبار، مثل جواز سفره وصورة لأختام الدخول والخروج به، ولن يسمح بالانتهاء من الاختبار قبل مرور 45 دقيقة على بداية الاختيار.

وكانت الجامعات الأهلية أعلنت أن إختبار القبول "معرفي ونقدي" المزمع انعقاده يوم السبت الموافق 17 يوليو، سيتم في موعده المحدد، وذلك للطلبة الذين قاموا باستكمال جميع خطوات التسجيل، وكذلك اختيار الرغبات وأتموا عملية الدفع الإلكتروني يوم الأحد الموافق 11 يوليو.

وبالنسبة للطلبة المقيمين خارج البلاد حاليا، سيتم عقد اختبارت القبول لهم يوم الأحد الموافق 18 يوليو عبر الإنترنت باستخدام المراقبة الإلكترونية، بشرط أن يتم تسليم ما يثبت أنهم كانوا خارج البلاد وقت تنفيذ الاختبار (أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم)، وإلا سيتم إلغاء نتيجة اختبارهم.

وأوضحت الجامعات أنه سيتم تحديد موعد لاحق بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، لعقد اختبار قبول أخر للطلبة الذين قاموا بتسجيل رغباتهم بعد يوم الأحد الموافق 11/ 7 / 2021م.