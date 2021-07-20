نسمة محجوب: قرأت كل القرآن اللي حافظاه قبل دخلة حفل المومياوات

أدت المطربة نسمة محجوب، والمطربة ريهام عبدالحكيم، أغنية «حكاية شعب»، التي قدماها ضمن فعاليات احتفالية نقل المومياوات الملكية، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يوليو الماضي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

ريهام: شعرت بالقلق على نسمة قبل الحفل

وقالت نسمة محجوب: «كنت مرعوبة من الدخلة العالية في الأغنية، وهشام نزيه كان بيقولي خشي، وقرأت كل القرآن اللي حافظاه عشان الدخلة تطلع بنفس القوة»، وأشارت ريهام عبدالحكيم أنها شعرت بالقلق عليها، لأنها كانت تتناقش قبل الحفل مع الملحن هشام نزيه والمايسترو نادر عباسي.

ريهام عبدالحكيم: شعرت بمزيج من الرهبة والفخر والسعادة

وأوضحت «نسمة»: «كل شوية كان حد يقولي متنسيش يا نسمة متقربيش المايك، وريهام قالت لي منساش، لكن الحمد لله»، وأشارت ريهام عبدالحكيم، إلى أنها شعرت بمزيج من الرهبة والفخر والسعادة: «قدمنا مصر بالشكل الذي تستحقه والذي يجب أن تكون عليه، لأن العالم كله كان بيتفرج».

الغناء لايف.. ونسمة آخر الحضور في البروفات

وأشارت نسممة محجوب، إلى أن الغناء كان «لايف»، وليس بطريقة «بلاي باك»، مثلما يحدث في الحفلات الكبرى، واتفقت ضيفتا البرنامج على أن هذا الحفل كان الأقصر في مشوارهما الفني، لكنه كان الأصعب: «كانت أكتر حفلة اتعمل لها بروفات، وبدأت قبل 5 شهور، ونسمة كانت آخر حد دخل العرض، واشتغلت شهر».