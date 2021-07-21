غلق 3 مطاعم لسلسة شهيرة بالمنصورة لوجود خطر داهم من تشغيلها

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن غلق 3 مطاعم لسلسة مطاعم بالمنصورة، وإعدام 215 كيلو جراما من الأغذية، وكذلك إعدام 120 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 32 محضرا بمخالفات متنوعة وإحالتها للنيابة العامة خلال حملات المرور لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية على 14 منشأة غذائية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية في هذا الشأن.

حملة مراقبة الأغذية على محلات الوجبات الجاهزة خلال العيد

ونفذت إدارة مراقبة الأغذية حملة للمرور والرقابة على محلات تقديم الوجبات الجاهزة للمواطنين أثناء فترة الأعياد حيث قام مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة التابع لمديرية الصحة اليوم الثلاثاء بالمرور علي عدد 14 منشاة غذائية (مطاعم) وتقرر إغلاق 3 مطاعم لسلاسل مطاعم شهيرة لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل لها وتم تحرير عدد 14 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات و18 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية بإجمالي عدد 32 محضر.

كميات أغذية ومشروبات تمت إعدامها

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أنه بشأن حملات التفتيش والرقابة بمديرية الصحة، فقد تم سحب عدد 36 عينة غذائية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وتم إعدام 80 كيلو لحوم مصنعة شملت سجق وبرجر ولحم مفروم و40 كيلو أرز بسمتي مطهي و20 كيلو جبنة موزاريلا و5 كيلو مكرونة مطهية و60 كيلو مخلل خيار و 5 كيلو بصل مفروم و 90 لتر زيت محروق و 30 لتر عصائر مركزة و5 كيلو مشروم (معلبات) بإجمالي إعدامات 215 كيلو جرام و120 لتر ومازالت الرقابة مستمرة يوميا.