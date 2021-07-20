وفاة «العجل الطائر» على الطريق الإقليمي بعد مصرع وإصابة 4 أشخاص

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك، واقعة مؤسفة لـ«عجل»، معروف إعلاميًا باسم «العجل الطائر»، عندما قفز من سيارة نصف نقل كانت تنقله، على سيارة ملاكي، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قصة العِجل الطائر في المنوفية

وتعد واقعة «العجل الطائر» من الأحداث المؤسفة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث تسبب «العجل» في حادث مروّع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

مصدر أمني: وفاة العِجل الطائر بعد تسببه في حادث مروع

ومن جانبه، أكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العجل الطائر مات بعد قفزة من السيارة التي كان موجودًا عليها، على سيارة ملاكي أخرى، ومن ثم سقط في الأراضي الزراعية، بعد أن تسبب في حادث مروع أدى إلى وفاة شخصين في الحال، وإصابة 2 آخرين بجروح وكسور.

وفي ذات السياق، قال وليد الشريف، مدير مستشفى الباجور بالمنوفية، إن المستشفى استقبل جثة شخصين، وهما الدكتور «ص.ا»، و «م.ج».

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد بوفاة شخصين، «ص.ا»، و«م.ج»، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة وكسور، بسبب قفز عِجل من سيارة نصف نقل على سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.