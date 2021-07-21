«التضامن»: استحداث نماذج عقد رعاية الطفل اليتيم لـ«سينجل مازر»

قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إن اللجنة العليا للأسر البديلة أعدت «CD» متضمنا برنامجا إلكترونيا شاملا لكل الفتاوى الدينية المتعلقة بالأسر البديلة والإطار الدستوري والتشريعي، والقواعد والتعليمات الخاصة بالأسر البديلة، لافتة إلى أنه جرى توزيعها على جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأضافت«أبو العمايم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى إتاحة الكفالة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (المرفق هنا )، كما جرى إتاحة خط ساخن للأسر البديلة 19828، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة والأطفال المكفولين بها.

مصارحة الطفل المكفول

ولفتت مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إلى أنه جرى استحداث نماذج عقد رعاية للطفل اليتيم من الأم البديلة فقط «سينجل مازر»، قائلة:«البنت التي لم توفق في الزواج تستطيع أن تقدم على كفالة طفل، وكثير من الفتيات تقدمن لكفالة أطفال، وبعد سن الثلاثين تستطيع الفتاة التقديم على كفالة طفل».

وأشارت إلى أنه جرى عمل دليل إرشادى لمنظومة الأسر البديلة، لكي تُدرب الأم البديلة قبل أن تتكفل بالطفل على مراحل نمو الطفل، مشيرة إلى أنه يجرى مصارحة الطفل المكفول بأنه ليس الابن الحقيقى للأسرة من سن 5 سنوات، موضحة أن التمهيد للطفل يكون من خلال قص الحكايات القصيرة على الطفل،«هناك دول تبدأ التمهيد للأطفال من عمر سنة، حتى يدين بالولاء للأسرة الكافلة».

وأوضحت وزارة التضامن على موقعها الرسمي، أن الأسر أو «سينجل مازر» الراغبة فى كفالة طفل عليها اتباع الخطوات التالية:

- التقدم بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة المرفق هنا.

- عمل بحث بحث ميداني من خلال إخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الإجتماعية التابعة لها الأسر الراغبة فى كفالة الطفل، للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط.

- تقديم المستندات التالية «صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، صورة عقد الزوج، صورة قسيمة الطلاق في حال التقدم من سيدة مطلقة، صورة المؤهل الدراسي».