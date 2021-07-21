مع استمرار إجازة البنوك.. كيف تصل لأقرب ATM لمنزلك في العيد؟

مع حلول عيد الأضحى المبارك، والذي قرر خلاله البنك المركزي تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، لتبدأ في العودة مرة أخرى بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وخلال إجازة العيد ومع توقف العمل بالبنوك، يصبح الحل الوحيد أمام مستخدمي البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية ماكينات الصراف الإلكتروني، والتي يجد الكثير من المواطنين، صعوبة في إيجاد أقرب صراف آلي لمحل سكنهم.

وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، طريقة البحث والعثور على أقرب ماكينة صراف آلي على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي خريطة بأماكن ماكينات الصراف الآلي داخل مصر وخارجها، كل ما عليك هو اختيار المنطقة ثم تحديد عنوانها وموقعها على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/ATMBranch.

بنك مصر

ويقدم بنك مصر أيضًا شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ويتيح البنك من خلال موقعه الإلكتروني الاطلاع على أماكن الصراف الآلي بالقاهرة والأقاليم والفنادق والقرى والمناطق السياحية وفروع القنال وسيناء والإسكندرية ومرسى مطروح والآلات الموسمية والمتنقلة، وذلك عبر الرابط: https://www.banquemisr.com/ar/location/atms.

بنك الإسكندرية

وعن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية يمكنك البحث عن أقرب ماكينة صراف آلي للمنطقة السكنية الخاصة بك، كما يمكنك العثور على الماكينات التي تقبل الإيداع والتحويلات أو تلك التي تدعم خدمة فوري، وذلك عبر الرابط: https://www.alexbank.com/retail/locate-us.html.

بنك القاهرة

ومن خلال الموقع الرسمي لبنك القاهرة يمكنك الاطلاع على جميع عناوين ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية وتحديد موقعه على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.bdc.com.eg/website/page/FindATM.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان عن طريق الموقع الإلكتروني خريطة كاملة بشبكة الصراف الآلي، كل ما عليك هو إدخال محيط منطقتك السكنية، واختيار كم تبعد عن مكانك، وذلك عبر الرابط: https://www.hdb-egy.com/branch-locator/.

البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك التجاري الدولي عبر موقعه الإلكتروني عناوين جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع إمكانية تحديد موقع الماكينة على الخريطة أو القمر الصناعي، ويعرض لك البنك أيضًا إذا كانت الماكينة تدعم الإيداع أو تغيير العملة، وذلك عبر الرابط: https://cibeg.com/Arabic/pages/finder.aspx/.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن طريق موقع مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا يمكنك اختيار الماكينة التي تدعم الصرف الآلي أو الإيداع أو التي تدعم الخدمات الماسية ثم اختيار منطقتك السكنية، إذ تستطيع حديد موقعها عبر القمر الصناعي أو عبر الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.adib.eg/arabic/atmsandbranches.

بنك قناة السويس

ويمكنك اختيار منطقتك السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، وستظهر لك جميع ماكينات الصراف الآلي المحيطة بك، وذلك عبر الرابط: https://www.scbank.com.eg/Ar/ways.aspx

المصرف المتحد

ومن خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد يمكنك تحديد المحافظة والمدينة ثم اختيار جميع أماكن ماكينات الصراف الآلي في المنطقة أو التي تدعم السحب أو التي تقدم جميع الخدمات مثل الإيداع وتغيير العملة، وذلك عبر الرابط: https://www.theubeg.com/ar/ub-services/atms.

بنك عودة

ويتيح لك الموقع الإلكتروني للبنك إمكانية اختيار أقرب ماكينة صراف آلي لمنطقتك السكنية عن طريق الضغط على شبكة الصراف الآلي، وتحديد مكان الماكينة عبر الخريطة أو عبر القمر الصناعي، وذلك عبر الرابط: https://www.bankaudi.com.lb/egypt/arabic/locate-us.

البنك المصري الخليجي EG Bank

ويمكنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك العثور على أقرب ماكينات الصراف الآلي المحيطة بمنطقتك السكنية، والاطلاع على إذا كانت الماكينة تدعم الإيداع النقدي أم لا، وذلك عن طريق الرابط: https://www.eg-bank.com/Ar/BranchesPage.

بنك بلوم

ويمكنك بعد الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم، الاطلاع على أماكن ماكينات الصراف الآلي خارج الفروع أو المرتبطة بالفرع وتحديد العنوان والموقع على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.blombankegypt.com/BlomEgypt/Arabic/Branches-and-ATMS-locator.

البنك العربي الإفريقي الدولي

يمكنك اختيار موقعك وتحديد اختيار ماكينة الصراف الآلي من بين الاختيارات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبنك: https://aaib.com/ar/network.

المصرف العربي الدولي

ويمكنك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك اختيار أماكن الصراف الآلي القريب من منطقتك السكنية وتحديد موقعه على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://aib.com.eg/ar/find-us.

بنك الاستثمار العربي

ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، كل ما عليك هو الضغط على منطقتك السكنية عبر الخريطة، ليظهر لك عنوان ماكينة الصراف الآلي المحيطة بك، وذلك عبر الرابط: https://www.aibegypt.com/locations/atms/.

البنك الأهلي الكويتي

ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، كل ما عليك هو الضغط على منطقتك السكنية عبر الخريطة، ليظهر لك عنوان ماكينة الصراف الآلي المحيطة بك، كما يظهر لك أيضًا إذا كان البنك يدعم خدمة الإيداع أم لا، وذلك عن طريق الرابط: https://www.abkegypt.com/Arabic/Branches_ABK.aspx?type=1.