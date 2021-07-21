«الصحة» تعلن استئناف تلقي لقاحات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء استئناف العمل في مراكز تطعيم لقاح كورونا بعد إغلاقها يومي الاثنين والثلاثاء بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، مبينة أنَّ المراكز تفتح أبوابها بداية من اليوم أمام المواطنين الذين سجلوا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، وأرسلت الوزارة رسائل للمواطنين لتبلغهم بموعد تلقي لقاح كورونا والمركز التابع له، وبالنسبة للمواطنين الذين وصلتهم رسائل الجرعة الأولى أو الثانية يومي الاثنين والثلاثاء، يمكنهم الحصول على الجرعة الخاصة بهم اليوم الأربعاء بشكل طبيعي.

مراكز لقاح كورونا تعمل اليوم من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّ مراكز تطعيم لقاح كورونا تعمل علي مدار اليوم وذلك لاستعاب المواطنين دون أي تزاحم، مضيفًا أنَّه 400 مركز لتلقي لقاح فيروس كورونا تعمل يوميًا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، في جميع محافظات الجمهورية، لتسريع عملية تطعيم المواطنين ضد الفيروس، حيث تخطط الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري 2021.

تسجيل لقاح كورونا يعمل على مدار 24 ساعة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه على المواطنين التوجه إلى المراكز التابع لها والتي تمّ إرسال رسالة للمواطن بعنوانها، دون الانتظار إلى انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنَّ موقع تسجيل لقاح كورونا يعمل على مدار 24 ساعة وذلك طوال اجازة عيد الاضحي، حيث يقوم بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا ويكتب البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح كما هو موضح في الصفحة الخاصة بالتسجيل، وبعد ذلك يتمّ إرسال رسالة بالموعد والمركز التابع له لتلقي لقاح كورنا الجرعة الأولى، ويتمّ تحديد الجرعة الثانية بعد الانتهاء من الجرعة الأولى، موضحًا أنَّ الموقع الرسمي للقاح كورونا متاح للجميع.