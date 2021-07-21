إقبال متوسط على حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الأضحى

أجرى المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية زيارة تفقدية لحدائق القناطر الخيرية والمعروفه بـ«حدائق الشرق»، اليوم، للاطمئنان علي استقبال المواطنين خلال العيد وتوافر الخدمات.

فيما شهدت الحدائق في الساعات الأولي من صباح اليوم إقبالا متوسطا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه علي النيل هربا من درجات الحرارة حيث أن حدائق القناطر تعد قبلة لعدد كبير من مواطنى القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة للفسحة خلال العيد.

ووفرت إدارة ري القناطر عددا من الخدمات داخل الحدائق التابعة لها وهي «عفلة والجامع والتوفيقى أ والتوفيقى ب والياسمين والحديقة النموذجية أ وأبو إردان والبحيرة والنيل والمركز الثقافي»، ومن المنتظر تزايد الأعداد مع انكسار موجه الحر مع ساعات الغروب.

وقال المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا، إنه يتم متابعة كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق مشيرا إلى أن دخول الاطفال مجانا مع أسرهم ورسوم الدخول 20 جنيها للحدائق المطورة وتترواح من 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والصرف بكافة الحدائق كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية.

في سياق متصل ناشدت محافظة القليوبية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.