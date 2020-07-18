الموارد المائية: طورنا حدائق القناطر الخيرية ولم نغير شكلها الأثري

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إن هناك تعليمات من الوزير محمد عبدالعاطي بتطوير حدائق القناطر الخيرية، والتي تصل مساحتها إلى 68 فدانًا، لتكون متنفسًا للمواطنين.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التطوير لن يتضمن تغيير شكل الحدائق الأثري، أو الاستغناء عن الأشجار الفريدة والمعمرة بها، ولكن سيتم تطوير شكل الحدائق لتظهر في أبهي حلة لها أمام المواطنين، موضحًا أنه تم تطوير عدد من الحدائق خلال الفترات الماضية، ولكنها مغلقة الآن بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيتم فتحها أمام الجمهور قريبًا.

وأكد أن حديقة "عسلة" التي تقع في البر الأيسر من فرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة على مساحة 13فدانًا، تم تطويرها وافتتاحها بالكامل، لكنها مغلقة حاليًا بسبب أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة أضافت للحدائق المطورة حليات صناعية وبورجولات خشبية ومشايات ظلطية ومسطحات كبرى من النجيلة لخدمة الزائرين.