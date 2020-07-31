رئيس التحرير

محمود مسلم

حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل بلا زوار في أول أيام العيد

كتب:

حسن صالح
03:12 م | الجمعة 31 يوليو 2020
حدائق القناطر

حدائق القناطر

خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية، من الزوار خلال أول يوم من احتفالات عيد الأضحى المبارك، بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان بالتنسيق مع وزارة الري، حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه جرى التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربي، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

وفي السياق ذاته تفقد المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر، صباح اليوم، حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية لمتابعة التعليمات الوزارية باستمرار غلق الحدائق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك مراجعة نوبتجيات التأمين والنظافة والري للحدائق للمحافظة عليها خلال فترة العيد.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمرافق المحافظة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كل التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة.

كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة، ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.

 

اقرأ المزيد:

هدوء في القليوبية بأول أيام العيد وغلق الكورنيش بمدن المحافظة

محافظ القليوبية يعلن غلق الكورنيش في العيد

حدائق القناطر وكورنيش القليوبية خالية من المواطنين في ثالث أيام العيد

مساجد القليوبية تلتزم بقرارات "الأوقاف" الخاصة بشعائر صلاة العيد

كورونا تحرم أبناء القليوبية من بهجة العيد.. و"القناطر" تتحول لأشباح

تحذير شديد اللهجة من القليوبية للمتعدين والمخالفين في العيد

منها زيارة المقابر.. القليوبية تمنع التجمعات في العيد

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمناسبة العيد القومي

محافظ القليوبية: افتتاح ممشى كورنيش بنها خلال احتفالات العيد القومي

ذبح 425 أضحية بالمجازر الحكومية خلال أول وثاني أيام العيد في القليوبية