حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل بلا زوار في أول أيام العيد

خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية، من الزوار خلال أول يوم من احتفالات عيد الأضحى المبارك، بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان بالتنسيق مع وزارة الري، حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن ناحيته قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه جرى التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربي، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

وفي السياق ذاته تفقد المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر، صباح اليوم، حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية لمتابعة التعليمات الوزارية باستمرار غلق الحدائق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك مراجعة نوبتجيات التأمين والنظافة والري للحدائق للمحافظة عليها خلال فترة العيد.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمرافق المحافظة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه باتخاذ كل التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة.

كما وجه بتكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة، ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث.