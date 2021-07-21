أغنية صعبة لتامر حسني.. أول ظهور بعد أزمة حلا شيحة

طرحت منذ ساعات أغنية صعبة لتامر حسني، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الفنان الإكترونية المختلفة، والتي أهداها لجمهوره في عيد الأضحى المبارك.

أغنية صعبة لتامر حسني.. أول رد على أزمة حلا شيحة

أغنية صعبة لتامر حسني تعد أولى أغنياته بعد الأزمة الأخيرة التي دخل فيها مع الفنانة حلا شيحة، بعد أن رفضت الأخيرة طرحه لأغنية «بحبك» من فيلمهما الأخير «مش أنا» عبر «يوتيوب»، وذلك بسبب رفضها لمشاهدها في الأغنية التي تمت قبل زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود، حيث إن الأغنية تتضمن أحضان متبادلة بينها وبين تامر حسني.

أغنية صعبة لتامر حسني كلمات وألحان عزيز الشافعي

أغنية صعبة لتامر حسني هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبد الرحمن شوقي وماستر علي فتح الله، وإنتاج حسام حسني ومدير التصوير جلال الزكي وإخراج تامر حسني، وستايلست دينا نصير ومهندس ديكور محمد مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: «في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام.. ويسكت اللسان قدام جمالك.. ولو تنام عينيا تسيطري في نومي عليا.. إنتي صعبة حبك احتلال أنساكي شيء محال.. عايز أعيش وأموت أسير حلاوتك.. إنتي صعبة لا بجد مش مداعبة.. إنتي واخدة قلبي لاعبة.. جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة.. إنتي عاملة ضجة لا مينفعش الكلام دة.. إنتي صعبة، وجودك في الحياة حلاها.. خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر.. نامت عينيكي عليكي طلة والله تسحر القلوب ما شاء الله.. إنتي صعبة نار في قلبي نار.. بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك».

جدير بالذكر، أن تامر كان قد طرح له في دور العرض فيلم «مش أنا» منذ شهر، والذي يشارك في بطولته كلا من حلا شيحة وماجد الكدواني والفنان السعودي فايز المالكي وسوسن بدر.