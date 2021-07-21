تامر حسني يحقق نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «صعبة»

طرح المطرب تامر حسني منذ ساعات قليلة، كليبه الجديد والذي يحمل عنوان «صعبة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات المختلفة، من إخراجه، حيث حقق الكليب نصف مليون مشاهدة بعد 8 ساعات من طرحه.

أغنية «صعبة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير، ومهندس ديكور محمد مصطفى، وإنتاج حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وإخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «صعبة»

«في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز

أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة

جامدة، جامدة في الجمال والحسن

جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش

الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة

حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر

القلوب ما شاء الله انت صعبة نار في قلبي

نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك».

أزمة تامر حسني وحلا شيحة

شهدت الأيام الماضية خلافا بين الفنانة حلا شيحة والمطرب تامر حسني، حيث أعلنت «حلا» تبرأها من بعض المشاهد بأغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» الذي شاركته بطولته.

وهاجمت الفنانة «تامر» عبر حسابها على «أنستجرام»، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأضافت: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».