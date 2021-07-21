عروض شركات السياحة تنعش فنادق البحر الأحمر

انعشت عروض شركات السياحة فنادق البحر الأحمر تزامناً مع اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت الفنادق الآلاف من رواد ونزلاء السياحة الداخلية، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقآ لقرار مجلس الوزراء مع تطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

عروض شركات السياحة ترفع نسب الإشغالات بالفنادق

وقال محمد وفا مدير أحد الفنادق السياحية، إن انتعاش حركة السياحة الداخلية في إجازة عيد الأضحى المبارك يعود إلى عروض شركات السياحة التي أدت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق حتى وصلت لكامل الطاقة الاستيعابية 70 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات، لافتا إلى أن السياحة الداخلية والسياحة العربية تمثل نصف الإشغالات بالفنادق، مؤكدا أن عروض شركات السياحة جذبت المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى بشواطئ مدن البحر الأحمر.

فنادق البحر الأحمر تستقبل أسواق سياحية جديدة

وأشار وفا إلى أن الفنادق استقبلت أسواقا سياحية جديدة عقب جائحة كورونا من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا وبولندا والتشكيك، لافتا إلى أنه من المتوقع استقبال السائحين من دول غرب أوروبا خلال الموسم الشتوي المقبل وذلك عقب الإنتهاء من تلقيح مواطنين تلك الدول بلقاح كورونا المستجد، مؤكدا أن جميع العاملين بالقطاع السياحى تلقت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

عروض شركات السياحة تجذب المواطنين للفنادق من جانبه أكد عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر أن عروض شركات السياحة جذبت المواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحى، كما أعدت الفناق احتفال خاص للنزلاء من ورواد الفنادق بعيد الاضحي المبارك بدء منذ الصباح الباكر شمل تزيين طرقات الفناق بالبالونات الملونة وتشغيل اغاني العيد في السماعات الداخلية واكتسي البوفيه بالفول السودانى والفيشار والترمس والعصائر الفريش وسط تبادل التهاني والتبريكات بين المصريين والعاملين في القطاع السياحي والسائحين الأجانب من جنسيات مختلفة.