ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بجنوب سيناء خلال عيد الأضحى

توافدت الأسر والعائلات بمحافظة جنوب سيناء، في ثان أيام عيد الأضحى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الشواطئ العامة، والتي تستقبل المواطنين بالمجان، للاستمتاع بأجواء الصيف نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها جميع مدن المحافظة في فصل الصيف.

80% نسبة الإشغالات السياحية بمدينة شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح صحفي له، إن جميع الشواطئ العامة بكافة المدن تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين بالمجان، ليس فقط خلال أيام الأعياد والمناسبات، ولكن على مدار العام، مع توفير كافة الخدمات بها.

وأكد المحافظ أنه يوجد رواج سياحي بكافة مدن خليج العقبة السياحية غير مسبوق، وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بمدينة شرم الشيخ نحو 80%، مع التزام كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بضوابط التشغيل التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة السياحة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن المدينة تشهد توافد السائحين من جميع جنسيات العالم، وجاري استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة نظرًا للإقبال السياحي بهم خاصة السياحة الداخلية.

78% نسبة الإشغال السياحي بمدينة سانت كاترين

وشهدت مدينة سانت كاترين توافد ألاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، حيث أكد اللواء طلعت العناني رئيس المدينة، أن نسبة الإشغال السياحي بها بلغت 78%، إضافة غلى توافد العشرات من الرحلات السياحية الداخلية اليومية.

وأوضح رئيس المدينة، أن جميع المزارات مفتوحة وتستقبل السائحين من مختلف وسط إجراءات احترازية وتأمينية مشددة.

توافد المواطنين على الشواطئ المجانية بمدينة الطور

وفي مدينة طور سيناء شهدت شواطئ القمر والفيروز، والكيلاني، ورأس رايا، ومنطقة حمام موسى، توافد المواطنين، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وقال احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، إن جميع إدارات الشواطئ التزمت بتطبيق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وإلزام مرتادي الشاطئ بإظهار تطبيق احتراز قبل الدخول، مع توفير معقمات، وتطبيق التباعد بين الأسر على الشاطئ، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام عند تقديم الخدمات على الشواطئ.

وأكد أنه جرى توفير أعداد كافية من المظلات على الشواطئ، وصيانة الحمامات، ويجري التعقيم اليومي للشاليهات التي جرى إقامتها على الشواطئ للاستخدام اليومي فقط، إضافة إلى تخصيص 3 منقذين، وتمركز سيارة إسعاف، ورجال الشرطة بكل شاطئ.

90% نسبة الإشغالات السياحية بمدينة رأس سدر

وفي مدينة رأس سدر، أكد على حمادة رئيس المدينة، أن نسبة الاشغال السياحي في القرى والفنادق السياحية التابعة للمدينة بلغت 90%، كما تشهد الشواطئ العامة إقبال من قبل مواطني المدينة، وزائريها.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر، أن المدينة تعتمد على سياحة اليوم الواحد، لكونها تستقبل يوميًا نحو 40 رحلة سياحية من كافة المحافظات المصرية، للاستمتاع بجوها المعتدل خلال فصل الصيف، وممارسة الرياضات المائية.

وأشار إلى أنه يجري تأمين الشواطئ على أعلى مستوى بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع توفير كافة الخدمات للزائرين.

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تستقبل يوميًا ألاف الزائرين المصريين، إضافة إلى أفواج من السياحة الخارجية من جميع جنسيات العالم، لافتًا إلى أن جميع الشواطئ العامة جرى تجهيزها بجميع الخدمات لاستقبال المواطنين.