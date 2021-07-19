حملات تطهير لمساجد جنوب سيناء استعدادا لصلاة عيد الأضحى

شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، حملة نظافة وتعقيم للمساجد اليوم الإثنين، استعدادًا لصلاة عيد الأضحى، وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك، فى كافة المساجد المقرر آداء صلاة العيد بها والبالغ عددها 226 مسجدًا بكافة مدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى للتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية، وعدم السماح للمصلين بدخول المساجد دون اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة، والتأكيد على ارتداء كمامات الوجه، ومنع اصطحاب الأطفال أثناء أداء صلاة العيد .

وأوضح أنه جرى التنسيق الكامل مع مديريه الصحة لرش وتعقيم المساجد الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، وتوفير خامات لتعقيم الأيدي، والكحول وكمامات احتياطية، إضافة إلى التنسيق مع مديريه أمن جنوب سيناء لتأمين صلاة العيد في المساجد التي صدر بشأنها تعليمات من مجلس المحافظين ووزارة الأوقاف .

وأوضح أنه جرى التأكيد على جميع الأئمة بألا تزيد خطبة عيد الأضحى عن 10 دقائق، ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي أعلنت عنها المديرية، وجرى تحديد إمام لكل مسجد لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد.

وأشار إلى منع صلاة عيد الأضحى في الساحات، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسيجري تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك التعليمات، وأكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، لمتابعة صلاة العيد بكافة الإدارات.