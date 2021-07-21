مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم أجانب في حادث تصادم بالعين السخنة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة أجرة، صباح اليوم الأربعاء، بطريق العين السخنة، وجرى نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات «أو ع 7162»، مع سيارة تاكسي تحمل لوحات «ط س د 8675» بطريق العين السخنة أمام قرية تلال.

ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 9 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفيين إلى أقرب مستشفى.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 أجانب يحملون الجنسيات الصومالية والفنلندية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضرا بالواقعة والتحفظ على جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى السويس العام، فيما تم نقل المصابين لطوارئ مستشفى السويس لتلقي العلاج، وكذلك إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأوضحت المصادر أن المصابين تختلف إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، وأن الإصابات تتنوع بين كسور مختلفة وارتجاج في المخ واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي، وجار عمل الأشعات والفحوصات اللازمة لهم.