«صباح الخير يا مصر» يعرض تقرير عن «قناة السويس الجديدة.. إنجاز من ذهب»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وإيمان منصور والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قناة السويس الجديدة .. إنجاز من ذهب»، إذ شهد محور قناة السويس طفرة نوعية، وبخاصة منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي شارة البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد للقناة وتعميق المجرى الحالي في خط متوازٍ مع مشروع تنمية محور القناة بالكامل من أجلة تعظيم الدور الإقليمي للقناة كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل.

وحول مشروع قناة السويس، من معبر تجاري له أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة؛ حيث شهدت السنوات الخمس الماضية سلسلة من المشروعات القومية في إطار خطة التنمية الاقتصادية التي غيرت معالم المنطقة الواقعة على ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، ما شكل نقلة نوعية واستراتيجية وشاملة في ذلك الموقع الفريد بالنسبة للعالم ومصر وبما يحظى أيضا به من أهمية واهتمام بالغ.

وساعدت القناة الجديدة أيضا في تقليل زمن الانتظار والعبور داخل المجرى الملاحي مع زيادة القدرة التصريفية للقناة حيث أصبحت تستوعب أعداد أكبر من السفن وذات احجام أكبر تصل إلى 97 سفينة يوميا.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صرح بأن الهيئة عقدت مقارنة بين 5 سنوات قبل القناة الجديدة و5 سنوات بعد، وافتتحت القناة الجديدة عام 2015 وبالتالي تكون المقارنة بين 2011 إلى 2015 ومن 2016 إلى 2020، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن المارة في القناة بالخمسة أعوام الأولى 86 ألف سفينة، بينما الخمسة أعوام التي تلت افتتاح القناة الجديدة بلغت 90 ألف سفينة، بزيادة 4.7%، وحجم الحمولات من 4.7 مليار طن إلى 5.5 مليار طن، كما أن العائد بالدولار ارتفع 16.8% من 26 مليار دولار لـ27.4 مليار دولار.