حظك اليوم الخميس 22-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح، وكن مستعدا للتماسك أمام الضغوط، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز، وتستثمر جيدا وقتك ومواهبك.

حظك اليوم برج الثور 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للخروج عن القوالب والمألوف وتؤثر فيمن حولك بجاذبيتك وحضورك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة، وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 22-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسؤوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج السرطان 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك، وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 22-7-2021 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك التقاطها، وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم برج العذراء 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 22-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك ولا تبالغ في حساسيتك.

حظك اليوم برج الميزان 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبسرعة البديهة.. تحسن التصرف وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج العقرب 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

تتناغم وتتعامل بود مع من حولك، وتشعر بالارتياح والهدوء.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة المصرية منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا، وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.

حظك اليوم برج القوس 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

حافظ اليوم على اللباقة، ولا تتسرع في أقوالك ووعودك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة المصرية شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة ويساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة، تحسن التصرف وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الجدي 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم برج الدلو 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للعزلة والتأمل، وقد ينفعك ذلك في إيجاد حلول لمشكلة عاطفية، وقد تتفهم وجهة نظر الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 22-7-2021 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي اليوم على تنمية أعمالك واستعادة نشاطك، وقد تحصل على مساندة البعض بسهولة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتتمتع بحضور أخاذ.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.