تصدرت «يوتيوب وتويتر».. قصة أغنية «أم أحمد» لـ حمادة هلال

تصدر الفنان حمادة هلال، ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية والفيديوهات الأكثر تداولا على موقع "يوتيوب"، بكليبه الجديد "أم أحمد"، والذى طرحه أمس الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أم أحمد لـ حمادة هلال من كلمات أحمد مرزوق

واحتلت الأغنية صدارة موقع "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، وحازت على عدد مشاهدات كبير، وأشاد الكثير من الجمهور بمود الأغنية الذي يدعو للبهجة والتفاؤل، كما تصدرت الأغنية الترند على موقع "تويتر"، أمس، بعد ساعات قليلة من طرحها على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب من إخراج أحمد أشرف، وشارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى، ومحمد دسوقي، ومحمد أشرف، وغيرهم من الفنانين الشباب.

حمادة هلال يطرح أم أحمد بعد تأجيلها عدة مرات

فكرة الأغنية كما رواها الفنان محمد قماح لـ "الوطن" بدأت منذ 3 سنوات، حيث كان يعمل على تلحين الاغنية وفكر في طرحها بصوته مع الموزع حميد الشاعري، ولكن عقب سماع الفنان حمادة هلال للأغنية، أعجب بها وقرر غنائها، وهو الامر الذي تحمس له قماح.

وأشار حمادة هلال في تصريحات لـ "الوطن" إلى أن الاغنية كان من المقرر أن تقدم ضمن حملة دعائية لإعلان قبل عام، ولكن بسبب بعض التأجيلات الخاصة بالشركة الدعائية لم يحدث ذلك، ليقرر طرحها حتى لا تحرق كلماتها وفكرتها.

وتقول كلمات الأغنية:

أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزالها صورة

كاتب فوق العربية يا بلادى دايما منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان