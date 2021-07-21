إقبال رواد المصيف على رأس البر ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت مدينة رأس البر إقبال المصطافين في اليوم الثاني من عيد الأضحى، إذ يجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة.

ويهتم الكثير من المواطنين، بالتوافد على مصيف رأس البر 2021، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئ واحد خاص بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتحتوي رأس البر على 4 شواطئ عامة، ويكون الدخول فيها بالمجان، دون شماسي أو كراسي، بالإضافة إلى شاطئ واحد خاص بفندق شتيجنبرجر، وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، في هذه الشواطئ ما بين 100 لـ250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به وفقا لعلي كامل منصور رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة.