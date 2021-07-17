أسعار شواطئ مصيف رأس البر لقضاء إجازة العيد.. تبدأ من 100 جنيه

يهتم الكثير من المواطنين، بالبحث عن أسعار إيجار شقق مصيف رأس البر 2021، لقضاء إجازة عيد الأضحى، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

وتقدم «الوطن»، أسعار المصيف في رأس البر 2021 خلال إجازة عيد الأضحى، في إطار الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة للقراء.

أسعار إيجار شقق مصيف رأس البر 2021

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئ واحد خاصة بفندق شتيجنبرجر الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

أسعار المصيف في رأس البر.. شاليهات

تضم مدينة رأس البر عددًا من الشاليهات والشقق المفروشة للإيجار اليومي مفروشة َومجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية، وتتراوح أسعارها لليوم الواحد، خلال إجازة العيد ما بين 700 إلى 1500 جنيه، وتختلف الأسعار حسب الموقع، فإذا كان داخلي بمحيط الأسواق أو صف أول بحر، زادت الأسعار بمعدل 80 %، تزامنًا مع إجازة العيد.

أسعار المصيف في رأس البر 2021.. الفنادق

ويضم مصيف رأس البر نحو 33 فندقا شعبيا وسياحيا بين ثلاث وأربع وخمس نجوم، وتبدأ أسعار الثلاثة من 400 إلى 800 جنيه، والسياحي من 1000 إلى 1200 جنيه، أما شتيجنبرجر يتخطى سعر الغرفة الواحدة في الليلة الـ3000 جنيه، خلال إجازة العيد، وفقا لعلي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار المصيف في رأس البر 2021.. الشواطئ

وتحتوي رأس البر على 4 شواطئ عامة، ويكون الدخول فيها بالمجان، دون شماسي أو كراسي، بالإضافة إلى شاطئ واحد خاص بفندق شتيجنبرجر، وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، في هذه الشواطئ ما بين 100 لـ250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق شتيجنبرجر، يكون له تسعيرة خاصة به.