حظك اليوم برج الثور الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية منطوية على نفسه أحيانًا، إذ لا يحب العلاقات الاجتماعية ولا تبادل الزيارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز، وتستثمر جيدا وقتك ومواهبك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للخروج عن القوالب والمألوف وتؤثر فيمن حولك بجاذبيتك وحضورك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.