بالصور.. افتتاح طريق "النفق - شرم الشيخ" تجريبيا

أنهت محافظة جنوب سيناء استعدادها لتشغيل طريق "النفق - شرم الشيخ" فعليًا وتجريبيًا، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الطريق افتتح بالفعل أمام حركة المرور الوافدة بداية من النفق حتى مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ، إن قامت مديرية الأمن قامت بتأمين الطريق من خلال ارتكازات أمنية بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، مدخل فيران، طور سيناء.

وأضاف اللواء فودة أن مرفق الإسعاف شغل مواقعه داخل البوابات، من خلال تمركز سيارة مجهزة لكل بوابة.