وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا ويوزع الحلوى على الفرق الطبية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، بمركز تطعيم المواطنين بمكتب صحة ثان الزقازيق، ومتابعة تطعيم المواطنين أيضًا، وتهنئتهم والفرق الطبية بعيد الأضحى المبارك.

وقدم وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة، الحلوى على المواطنين والعاملين، بهذه المناسبة العطرة، مقدمًا الشكر للفرق الطبية، على الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء التطعيم، ومن قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، حفاظًا عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أجرى وكيل الوزارة جولة تفقد خلالها قسم المركبات التابع للمديرية، وهنأ العاملين والسائقين، بعيد الأضحى المبارك، وتقديم الحلوى أيضًا عليهم، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد «مسعود» الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان خصتت موقع إلكتروني، هو: www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.