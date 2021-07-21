صحة الدقهلية: جلسات غسيل كلوي لـ3 آلاف مريض خلال إجازة العيد

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تقديم خدمة الغسيل الكلوي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 لعدد 3 آلاف مريض غسيل كلوي، مؤكدة أن وحدات الغسيل الكلوي تعمل بكامل طاقتها بشكل منتظم، وخلال الإجازة فقط، متوقعة إجراء 6 آلاف جلسة غسيل، مع توفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة لتلك الجلسات، وذلك وسط تطوير مستمر لوحدات الغسيل الكلوي على مستشفى المحافظة بعد أن دخلت الخدمة خلال الفترة الماضية 200 ماكينة غسيل كلوى جديدة، و3 محطات معالجة للمياه جديدة.

مكي: 6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال إجازة العيد

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية الخدمة لعدد 3000 مريض غسيل كلوي بشكل منتظم، ومن المنتظر إجراء عدد 6000 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة العيد.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه تم التأكيد على تأمين وتوفير كافة المستلزمات والادوية اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي بجميع وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة.

دخول 200 ماكينة غسيل كلوي جديدة الخدمة في الدقهلية

وأشار إلى أن قطاع الكُلى بالدقهلية يتم تحديثه ورفع كفاءته بشكل مستمر كما يشهد تطورا كبيرا بمستوى الخدمة، حيث تم مؤخرا دعم وحدات الكلى بالدقهلية بأكثر من 200 ماكينة غسيل كلوي جديدة وثلاث محطات معالجة للمياه جديدة ويتم الان تجهيز وحدة غسيل كلوي للأطفال اخرى بمستشفى شربين.

وأكد مكي أن الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار «عيدنا هو راحة المريض وخدمته»، كما قدم الشكر لكافة الأطقم الطبية العظيمة بكافة وحدات الكلي بالدقهلية على هذا المجهود العظيم.