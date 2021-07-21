لإصابتها بالديدان.. إعدام «كبدة» أضاحي بالقليوبية وتشديد الرقابة على المذبوحات

قال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر بالقليوبيه إنه تم إعدام كبدة 7 اضاحي بمجازر القليوبية لعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي لإصابتها بالديدان الكبدية حرصا على الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية بتشديد الرقابة على المذبوحات والأضاحى ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

وقال «شوق»، في تصريح صحفي اليوم، إن مجازر محافظة القليوبية البالغ عددها 30 مجزرا واصلت فتح أبوابها بالمجان لإستقبال الأضاحى في ثاني أيام العيد، مشيرا إلى أن الأضاحي بمجزر شبرا شهاب يتم توزيعها علي المواطنين الاكثر احتياجا.

وكشف أنه تم رفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للإستهلاك الادمي.

فيما واصلت مجازر القليوبية فتح أبوابها مجانا لإستقبال الأضاحى على مستوى المحافظة ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعات للإطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع .مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، ودعا محافظ القليوبية المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها وحرصا على الصحة العامة .

فيما تفقد الدكتور محمد جوده مدير إدارة بنها البيطرية سير العمل بمجزرى كفر سعد وكفر الجزار بمدينة بنها في ثان أيام عيد الأضحى المبارك وشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والفحص الذبائح قبل وبعد الذبح.