إقبال كبير من المصطافين على بلطيم لقضاء إجازة العيد

شهد مصيف بلطيم توافد المواطنين من قرى ومدن المحافظة، وعدد من محافظات الجمهورية لقضاء إجازة ثاني أيام العيد، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، في تصريح صحفي، اليوم، إنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير احتياجات المصطافين بأسعار مناسبة للجميع مشيراً إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه .

وأضاف أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب لحلها، مؤكداً أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك ، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

فيما يتواجد المنقذون على الشواطئ لإنقاذ المواطنين حال تعرضهم للغرق، وإطلاق صافرات الإنذار منعا للغرق، حيث يقوم المنقذون بإنقاذ نحو 100 ضخا يوميا من الغرق بعد تخطي البعض لحواجز الأمواج ومناطق الخطر، كما يجرى التأكد من توافر السلع والخبز لضمان إجازة سعيدة للمصطافين.