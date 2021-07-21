أجواء احتفالات العيد في 3 محافظات.. التزام من المواطنين وتوافر السلع

رصدت كاميرا «إكسترا نيوز»، أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في 3 محافظات هي الجيزة والشرقية والفيوم، ونستعرض هذه الأجواء خلال السطور التالية:

محافظ الشرقية مشيدا بالمواطنين: لم يذبحوا الأضاحي بالشوارع

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنّ أول يوم للعيد مر بسلام، ولم تحدث مشكلات، مبديا سعادته لاستجابة معظم المواطنين لقرار عدم الذبح في الشوارع، والتزموا بالذبح في المجازر المفتوحة بالمجان، كما كان من الملفت احتياجهم للأطباء البيطريين قبل ذبح الأضاحي الخاصة بهم.

وأضاف «غراب» أنّ هناك مراقبة مستمرة على تلك المجازر، «عدينا على أكثر من إدارة من إدارات الطوارئ للاطمئنان على الوضع، وعلى المنتزهات وخدمات المياه والكهرباء»، لافتا أن كميات رفع المخلفات في المواسم تزيد أكثر من ثلاثة أضعاف الطبيعي.

الشواطئ المطلة على بحيرة قارون تستقبل الزائرين

من جانبه قال جمال العوامي، نائب رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم، إنّه جرى تجهيز بحيرة قارون لاستقال الزائرين خلال العيد، إذ تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، وتتمتع بالمناظر الخلابة، وطبقا لتعليمات محافظ الفيوم جرى فتح الشواطئ المطلة على البحيرة مجانا لاستقبال المواطنين والزوار.

وأوضح أنه يجري يوميا تنظيم حملات لتنظيف الشواطئ وإنارتها والاستعداد لاستقبال المواطنين فيها، كما جرى إنشاء دورات مياه على البحيرة، وتوفير كافة الخدمات الأخرى للزائرين مثل مياه الشرب ونقطة الإسعاف.

صرف حصص الدقيق بالكامل للمخابز

وقال محيي إسماعيل، مدير عام الرقابة المركزية بمديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن العمل مستمر في المخابز طوال فترة العيد، «المخبز اللي بياخد إجازة بيبقى بالتناوب فيما لا يتجاوز 30% من عدد المخابز، لكي يكون الخبز متوفر طوال اليوم وعلى مدار الساعة وطوال العيد».

وأكد أنه جرى صرف حصص المخابز في الدقيق لإنتاج الخبز خلال فترة العيد مسبقا، بحيث يكون كل مخبز متوفر لديه الدقيق اللازم لإنتاج الخبز، وجرى تنظيم حملات مراقبة مستمرة للمخابز طوال العيد.