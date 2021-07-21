السيطرة على حريقين بطوخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالقليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون إصابات أو خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الابيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك «ه.ا.م»، والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك «ت.ص.ع»، ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

في وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق شب في مخبر بعقار من 5 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة

جري الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق التي امرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد اسبابه وتقييم الخسائر وطلب تحريات المباحث.