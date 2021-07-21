عاجل.. السكة الحديد تعلن عودة حجز تذاكر «القطارات الروسية»

قررت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عودة حجز تذاكر القطارات الروسية ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري اعتباراً من اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استجابة لرغبة جمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان صادر عنها منذ قليل، إنَّ التوجيهات تضمنت أيضاً «صرف تذاكر واقف» في حالة نفاذ المقاعد، بحسب رغبة الراكب.