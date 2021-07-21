تحرير 52 محضر تمويني في ثاني أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من تحرير 52 محضر تمويني في ثانى أيام عيد الأضحى، بعدما كلف المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كل الإدارات التموينية بشن حملات على المخابز والأسواق خلال أيام العيد لرصد بعض المخالفات.

تفاصيل محاضر تموينية بالإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إنه تم تحرير 43 محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمخابز سياحية دون ترخيص.

وأضاف «القلش» في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يتم رصد أي مشكلات في إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين، وتوافر أسطوانات البوتاجاز، ولا يوجد أي مشكلات بالنسبة لمحطات تموين السيارات، وتواصل المنافذ التموينية صرف المقررات التموينية للمواطنين، وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا استمرار غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

جدير بالذكر أن حملات التموين، نجحت خلال أول أيام عيد الأضحى الجارية، أمس، في تحرير عدد 8 محاضر توقف بدون إذن لمخابز بلدية مخالفة، كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن لمخبزين بلدي مخالفين، ولم يتم رصد أي مشكلات في إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين، وتوافر أسطوانات البوتاجاز، وفي محطات تموين السيارات.