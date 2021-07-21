تامر حسني يحقق 3.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «صعبة»

حقق المطرب تامر حسني 3.5 مليون مشاهدة بكليب «صعبة»، خلال 24 ساعة فقط من طرحه. وكان الكليب قد حقق في أول 7 ساعات من طرحه نصف مليون مشاهدة.

أغنية «صعبة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير، ومهندس ديكور محمد مصطفى، وإنتاج حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، والكليب من إخراج تامر حسني.

وتقول كلمات الأغنية

في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال

عايز أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة

جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة

إنتي عاملة ضجة لا مينفعش الكلام ده إنتي صعبة

وجودك في الحياة حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر القلوب ما شاء الله

إنتي صعبة نار في قلبي نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك.

كليب «بحبك» يثير أزمة بين حلا شيحة وتامر حسني

يذكر أن حلا شيحة، أعلنت في وقت سابق تبرؤها من بعض المشاهد بكليب «بحبك» من فيلم «مش أنا» الذي شاركت تامر حسني بطولته، وهاجمت حلا، تامر، عبر حسابها بإنستجرام، بعدد من المنشورات، قبل أن يرد عليها.