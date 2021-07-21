تحرير 130 محضرا تموينيا في دمياط أول أيام العيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات مكبرة استهدفت مختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت عن تحرير 130 محضرا، وتم تحرير 113 محضرا، خلال ليلة عيد الأضحى، بعد رصد مخالفات للمخابز والبدالين التموينين والأسواق والغاز، تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، كما تم رصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وفي السياق ذاته، تم تحرير 17 محضرا، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك بعد رصد مخالفات لنقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات الغاز بأسعار أزيد من القيمة المقررة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحيتها، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

كانت محافظة دمياط رفعت درجة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقرر المجلس التنفيذي اتخاذ عددا من الإجراءات كـ«تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق والمخابز ومحال الجزارة ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على تلك المنظومة».

والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة مع زيادة حصص مستودعات الغاز من الأسطوانات، وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية.