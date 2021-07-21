إنقاذ 41 شخصا من الغرق وتسليم 104 أطفال مفقودين لذويهم برأس البر 

شهدت مدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، استقبال الآلاف من المواطنين على الشواطئ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ.

إنقاذ 41 من الغرق و تسليم 104 أطفال تائهين لذويهم

تمكن رجال إنقاذ شاطئ رأس البر اليوم، من إنقاذ 41 حالة من الغرق، وتسليم 104 أطفال تائهين لذويهم بمصيف رأس البر، وجرى إخلاء الشاطئ بمعدات الإنقاذ مع انتهاء اليوم.

ويهتم الكثير من المواطنين، بالتوافد على مصيف رأس البر 2021، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

4 شواطئ عامة بمصيف رأس البر

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئ واحد خاص بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتحتوي رأس البر على 4 شواطئ عامة، ويكون الدخول فيها بالمجان، دون شماسي أو كراسي، بالإضافة إلى شاطئ واحد خاص بفندق شتيجنبرجر، وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، في هذه الشواطئ ما بين 100 لـ 250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به، وفقا لما صرح به علي كامل منصور رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة.