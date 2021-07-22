بعد إصداره أمس.. تعرف على مميزات كروم 92 الجديد

تصدر Google إصدارات Chrome الجديدة كل ستة أسابيع، وأحدث إصدار يتم إطلاقه هو متصفح كروم 92 Chrome 92، حيث قال موقع «android police»، إنه قد أُتيح تنزيل المتصفح الجديد منذ أمس الأربعاء، وهو مليء بتجارب الواجهة وتحسينات الأمان، وتحسينات تطبيقات الويب، وترقيات الأداء.

ونعرض خلال السطور التالية، كل ما تحتاج إلى معرفته عن متصفح كروم 92 Chrome 92 الجديد.

1- تجارب الواجهة:

تعمل Google باستمرار على تعديل واجهة Chrome من خلال اختبارات A / B المختلفة ، ويبدو أن أحدث إصدار من Chrome ينشط بعض الاختلافات لبعض الأشخاص.

وبعد دمج بحث Google Lens مع بحث الصور العادي في Chrome، تقوم Google الآن أيضًا بإحضار اختصار كاميرا Lens إلى شريط عناوين Chrome، مع رمز الكاميرا في الزاوية اليمنى العليا للبعض.

وتواصل Google أيضًا تجاربها مع أزرار إضافية في الشريط العلوي. بالنسبة لبعض الأشخاص، يضيف Chrome 92 زر علامة تبويب جديدة بين شريط العناوين ومبدل علامات التبويب بينما يرى الآخرون زر مشاركة.

لقد رأينا بالفعل Chrome يجرب هذه التخطيطات، ولكن يبدو أن Google أصبحت أكثر قوة في دفعها للمستخدمين. لدينا المزيد من التفاصيل حول هذه التجربة في تغطيتنا المخصصة.

بالنسبة لسطح المكتب، تقدم Google إجراءات Chrome إضافية، والتي غطيناها سابقًا كجزء من تحديث نظام التشغيل Chrome.

وتعد إجراءات Chrome طريقة سريعة للتحكم في بعض ميزات المتصفح مباشرة من شريط العناوين، حيث يمكنك كتابة أشياء مثل «محو ملفات تعريف الارتباط» أو «إدارة كلمات المرور» للانتقال مباشرة إلى قسم الإعدادات المقابلة.

وفي Chrome 92، تضيف Google ثلاثة أوامر جديدة: «إدارة إعدادات الأمان» و«إدارة المزامنة» و«فحص الأمان»، كما يتيح لك هذا الأخير فحص أمان كلمات المرور والإضافات وغير ذلك بسرعة.

2- تحسينات عزل الموقع:

يحصل إصدار Chrome الجديد أيضًا على تحسينات في عزل الموقع، وتم تقديم Site Isolation لأول مرة في عام 2018، بسبب عيوب أمان Specter وMeltdown في رقائق Intel وARM، وبينما يزيل بعض نواقل الهجوم، كان الجانب السلبي الذي قدمه هو زيادة استخدام ذاكرة الوصول العشوائي.

يوسع Chrome 92 عزل الموقع ليشمل ملحقات المستعرض، مما يمنعهم من مشاركة العمليات مع بعضهم البعض، يمنحك هذا طبقة إضافية من الأمان دون إزالة أي إمكانيات موجودة من الامتدادات.

على Android، تحافظ Google على إعطاء الأولوية للأداء على عزل جميع المواقع بشكل صارم، وفي جوهرها ستظل الأمور على هذا النحو في Chrome 92، ومع ذلك يضيف الإصدار الجديد بعض القواعد الأخرى.

وكتب Google في منشور مدونة، «سيتم تطبيق عزل الموقع على المواقع التي يسجل المستخدمون فيها الدخول عبر مزودي الطرف الثالث، بالإضافة إلى المواقع التي تحمل رؤوس Cross-Origin-Opener-Policy».

3- حماية أكثر كفاءة من التصيد الاحتيالي:

في قسم التصيد الاحتيالي، تدعي Google أن «الاكتشاف أصبح الآن أسرع 50 مرة ويستهلك طاقة أقل» بفضل التقدم في معالجة الصور. للتعرف على مواقع التصيد الاحتيالي، يحلل Chrome ملف تعريف الألوان للصفحة التي تمت زيارتها ويقارنها بمجموعة من مواقع التصيد الاحتيالي المعروفة. وعند العثور على تطابق، سيقوم المتصفح بإصدار تحذير ويثنيك عن زيارة الموقع المعني.

نظرًا لأن Google لا ترسل ملفات تعريف الألوان هذه إلى خوادمها لحماية خصوصيتك افتراضيًا، يجب أن تتم معالجة الصور على جهازك، وقامت Google بتحسين هذه العملية عن طريق تقليل عدد العمليات الحسابية وعن طريق تجميع وحدات البكسل ذات الألوان المتشابهة معًا. ينتج عن هذا استخدام أقل لوحدة المعالجة المركزية (1.2٪ من إجمالي وقت وحدة المعالجة المركزية ، على وجه الدقة)، وتحسين عمر البطارية، وتحذيرات سابقة. تحقق من جوجل من أجل الغوص بشكل أعمق.

4- معالجة الملفات API:

أنت تعرف كيف يمكنك تحديد أي تطبيق لفتح أنواع معينة من الملفات على Android؟، في الوقت الحالي، يقتصر مربع الحوار هذا في الغالب على التطبيقات المثبتة أصلاً (أو على الأقل تلك المثبتة من خلال متجر Play)، لكن Google تريد تغيير ذلك لتطبيقات الويب المضافة إلى هاتفك عبر Chrome. بمجرد أن يقوم المطورون بتنفيذ الدعم له، ستتمكن من اختيار تطبيق ويب كوجهة افتراضية لفتح أنواع معينة من الملفات.

سيأتي التغيير نفسه أيضًا إلى تطبيقات الويب المثبتة عبر Chrome على أجهزة سطح المكتب، حيث ستعيش هذه التطبيقات في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأصلية، سيؤدي ذلك إلى تسهيل الاعتماد على تطبيقات الويب لعمليات سير العمل التي تتضمن ملفات محلية، وهو أمر مهم لمحرري الصور والنصوص وما شابه ذلك.

يصف Google، على سبيل المثال، بعد أن قام محرر نصوص PWA بتسجيل نفسه كمعالج للملفات، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف .txt في مدير ملفات نظام التشغيل الخاص بك وتوجيه PWA هذا (دائمًا أو مرة واحدة فقط) لفتح ملفات .txt . هذا يعني أن تطبيقات الويب التقدمية (PWA) هي مجرد نقرة (مزدوجة) بعيدًا عن مدير الملفات.

5- إجراءات مؤتمرات الفيديو في عرض PIP:

على الرغم من وجود برامج سطح مكتب مخصصة لمعظم منصات مؤتمرات الفيديو، يمكن أيضًا تنفيذ الكثير من الإجراءات في Chrome هذه الأيام، تريد Google تحسين التجربة بشكل أكبر من خلال إضافة أزرار اختيارية إلى أوضاع صورة داخل صورة للمؤتمرات. يجرِّب Chrome 92 دعمًا لمفاتيح تبديل الميكروفون والكاميرا بالإضافة إلى زر إنهاء الاتصال، على الرغم من عدم ثبات الدعم على الفور.

6- إحياء قارئ Google:

تعمل Google على قارئ RSS من نوع لصفحة علامة التبويب الجديدة. عند تنشيط تجربة موجز الويب (chrome: // flags / # web-feed)، ستحصل على خيار متابعة مواقع الويب التي تحتوي على موجز ويب لـ RSS. أنها سوف تظهر في الجديد التالية علامة على صفحة علامة التبويب الجديدة إلى جانب اكتشاف الأعلاف. لا تزال الأمور صعبة بعض الشئ في الوقت الحالي، ولكن الميزة ستكون جاهزة قريبًا لوقت الذروة. (إذا لم تقم Google بإلغاء ذلك تمامًا ، يمكن أن يحدث ذلك دائمًا مع التجارب قيد التطوير.)